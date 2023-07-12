لتنشيط سياحة يخوت السفاري.. تفاصيل دورات وزارة النقل لرفع مستوى العاملين

كتب- أحمد السعداوي:

وجه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل رئيس المجلس الأعلى لمعهد تدريب الموانئ بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية للتنسيق مع معهد تدريب الموانئ والمختصين في وزارة السياحة ومحافظة البحر الأحمر وغرفة سياحة الغوص؛ لتنفيذ دورات تدريبية ودورات تنشيطية للعاملين على اليخوت السياحية في مهنة (ريس بحري عائمة بحرية) وفي مهنة (بحري عائمة بحرية).

تم البدء في تنفيذ هذه الدورات بمدينة الغردقة اعتبارًا من 2023/7/8 لمدة أسبوعين متتاليين مجاناً؛ مساهمةً من هذه الجهات تجاه العاملين في مجال يخوت السفاري؛ لتكون دورتين يوميًّا (دورة بحري صباحًا، دورة ريس بحري مساءً).

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم سياحة اليخوت في مصر، واتخاذ كل الإجراءات التي تسهم في تنمية الاستثمارات السياحية بشكل كبير وفي إطار خطة وزارة النقل للاهتمام والنهوض بالعنصر البشري وبناء القدرات الفنية لتلك الكوادر المهمة في رفع مستوى الأمن والسلامة للعاملين في قطاع سياحة اليخوت؛ بما يحقق تقديم خدمة بكفاءة عالية لراغبي الحصول على سياحة السفاري واليخوت السياحية بالبحر الأحمر.

وتهيب وزارة النقل بالراغبين في تجديد أو تنشيط شهاداتهم الحاصلين عليها؛ الانضمام لتلك الدورات، متمنين لجميع العاملين في هذا المجال التوفيق والنجاح.