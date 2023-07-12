وحدة تدريب مشترك الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تحصل على "ISO"

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه تتويجا لجهودها والدعم الذي توليه للمنظومة العلمية داخل المنشآت التعليمية، ووحدات التدريب التخصصية لتخريج أجيال قادرة على التسلح بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن، تحصلت وحدة تدريب مشترك الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على شهادة جودة الإدارة طبقاً للمواصفات العالمية (أيزو 9001) لعام 2015 وشهادة جودة المؤسسات التعليمية (أيزو 21001) لعام 2018 وشهادة جودة نظام أمن وسلامة الغذاء (أيزو 22000) لعام 2018.

وخلال مراسم تسليم الشهادات ألقى اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كلمة أكد فيها حرص القوات المسلحة على تنفيذ جميع المعايير الدولية لصالح جودة العملية التعليمية والإرتقاء بالمستوى العلمى التخصصى إستناداً على الأسس العلمية المدروسة تماشياً مع التطورات المتلاحقة لطبيعة عمل ومهام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودورها في خدمة الوطن.​