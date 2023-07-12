ضبط راكب بمطار القاهرة يخفي المخدرات داخل علب "شامبو" ومزيل العرق

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا أجنبيا يهرب كوكتيل من المخدرات بوسائل متنوعة فور وصوله من انجلترا، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وبحسب بيان، ردت معلومات من مكافحة المخدرات بمطار القاهرة عن محاولة تهريب، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة البريطانية القادمة من لندن، وتم ضبط راكب أجنبي بحوزته كمية من "الفيب" بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر بين طيات الملابس بالحقائب بعدد ١٥ عبوة، وكيس به بذور لنفس المخدر داخل جيب صغير بإحدى قطع ملابس الراكب بعدد ١٢ بذرة وكميات أخرى من نفس المخدر أخفاهم الراكب داخل عبوات "شامبو"، ومزيل عرق، ومعجون أسنان، وأكياس فيشار بعدد ١٤ لفة، وعلبة حلوى بها مادة cbc المخدرة بوزن ٢٠٠ جرام، وكيس شفاف به ٦٣٠ جراما من المواد المخدرة، وماسك وجه خاص بتعاطي المخدرات، و١٢ عبوة لورق البفرة، وتم الضبط بواسطة كل من مصطفى عبد الوهاب صادق مأمور الجمرك و عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢.

أمر أيمن شملول مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٨٢ وذلك بعد العرض على كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم ٢، والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الراكب للنيابة لحيازة مواد مخدرة.