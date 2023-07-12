لطلبة الثانوية "رياضيات" والأزهر.. كلية الدفاع الجوي تعلن قبول دفعة جديدة -تفاصيل

كتب- محمد سامي:

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عـن قبول دفعـة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية؛ التي تضم كليات (حربية- بحرية- جوية- دفاع جوي)، والكليات العسكرية (الكلية الفنية العسكرية- كلية الطب بالقوات المسلحة- الكلية العسكرية التكنولوجية)؛ من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها، وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا "محاربين" دفعة أكتوبر 2023.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية، والذي أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول.

الدفاع الجوي تقبل الحاصلين على الثانوية العامة "شعبة الرياضيات" فقط

تقبل كلية الدفاع الجوي الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (شعبة الرياضيات) فقط، والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي بشرط أن يكون الطالب قد تحصل على 70% فأكثــر في مادتي (الفيزياء والرياضيات)، وألا تزيد السن في 1/ 11/ 2023م على 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 70% فأكثــر، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية (ميلادية)، ويمنح الخريج (بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي- بكالوريوس الهندسة في أحد تخصصات (هندسة الاتصالات والحاسبات/ الميكاترونيكس) بنظام الساعات المعتمدة .

يذكر أن بدء تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على(الإنترنت) وهو(tansiq. mod. gov. eg) اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 11/ 07/ 2023 وحتى يوم الإثنين الموافق 28/08/ 2023، وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونيًّا.

ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15/ 07/ 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 31/ 8/ 2023م، ويتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس يوم سحب الملف.