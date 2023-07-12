كتب- أحمد السعداوي:

قال الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب وعميد معهد القلب الأسبق، إن التين الشوكي Prickly pears له منافع صحية جمة؛ إذ ‎يساعد في التحكم في الوزن وتحسين مقاومة الأنسولين ومكافحة السكر من النوع الثاني..

وأضاف شعبان، عبر منشور على صفحته على "فيسبوك"، أنه بفضل الألياف العالية وكثافة العناصر الغذائية ‎والسعرات الحرارية المنخفضة، ومحتوى الدهون المشبعة؛ يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة جسمك دون إضافة أي وزن إضافي، ستساعدك أليافها على الشعور بالشبع لفترة أطول وتقليل الإحساس الجوع.

تقوية الأسنان والعظام

ونوه أستاذ أمراض القلب بأن التين الشوكي يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم ‎في كل وجبة؛ من خلال ضمان حصولك على ما يكفي من الكالسيوم، يساعد في منع مشكلات الأسنان المختلفة، وكذلك اضطرابات العظام المرتبطة بالعمر، مثل هشاشة العظام.

غني بفيتامين C

وأوضح شعبان أن التين الشوكي غني بفيتامين C الذي يعزز استجابة الجسم المناعية ضد الالتهابات المختلفة. يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تقضي على الميكروبات في الجسم. يعمل فيتامين سي أيضًا كمضاد للأكسدة ويقلل من أضرار الشقائق الحرة في جميع أنحاء الجسم.oxygen fee radicles

تقليل ومنع تجاعيد الجلد

وأوضح شعبان أن التين الشوكي نتيجة احتوائه على فيتامين E وفيتامين K وعدد من الأحماض الدهنية المفيدة، يساعد على تقليل ومنع تجاعيد الجلد.

‎خفض الكوليسترول

‎وذكر أستاذ أمراض القلب أن محتوى الألياف في التين الشوكي يساعد في التخلص من الكوليسترول الضار، أو "الكوليسترول الضار" من الجسم. وقد أظهرت الدراسات كشفت أنها يمكن أن تقلل من مستويات الكولسترول في الدم وفي الكبد. يمكن لبعض الفيتوستيرولات الموجودة أن تغير عمليات تكوين الكوليسترول بطريقة إيجابية، بالإضافة إلى التحكم في ارتفاع دهون الدم، وهي حالة ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

‎تعزيز صحة الجهاز الهضمي

‎ونوه شعبان بأن الألياف جزء مهم من نظامنا الغذائي عندما يتعلق الأمر بصحة الجهاز الهضمي. ولأن الكمثرى الشائكة مليئة بالألياف؛ فإنها يمكن أن تساعد على هضم الطعام الذي نتناوله بسلاسة وتعزز نشاط الإنزيمات الهضمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد هذه الألياف في التخلص السلس من النفايات من الجسم.

محاربة السرطان

وتابع عميد معهد القلب الأسبق: ‎يحتوي التين الشوكي على مستويات عالية من مركبات الفلافونويد والبوليفينول والبيتالين، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا والمعدة والبنكرياس والمبيض وعنق الرحم والرئة. تعمل كمركبات مضادة للأكسدة وتحييد الجذور الحرة قبل أن تتسبب في تحول الخلايا السليمة إلى خلايا سرطانية. وأظهرت الدراسات انخفاض مخاطر الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص الذين يضيفون بانتظام هذه الأنواع من مضادات الأكسدة إلى نظامهم الغذائي.

تقليل الالتهاب

وقال شعبان إن زيت التين الشوكي يتمتع بقدرات كبيرة في مكافحة الالتهابات بسبب مركباته المضادة للالتهابات. يكون للبيتالين والمركبات الفينولية أيضًا يمكن لمضادات الأكسدة والمعادن الموجودة في التين الشوكي أن تقلل الالتهاب؛ خصوصًا في حالات مثل التهاب المفاصل أو النقرس أو إجهاد العضلات.

حماية القلب

وأضاف أستاذ أمراض القلب أن الدراسات أظهرت أن التين الشوكي يمكن أن يساعد في منع تصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية. يمكن أن تساعد المستويات الكبيرة من البوتاسيوم في الفاكهة على خفض ضغط الدم عن طريق انبساط الأوعية الدموية وتقليل الضغط على القلب والأوعية الدموية. تم ربط البيتالين الموجود في التين الشوكي بتقوية الجدران المبطنة للأوعية الدموية endothelium.

تنتشر زراعة التين الشوكي في العديد من المحافظات بالأماكن الجافة، كالجبل الأصفر وأبو زعبل بالخانكة والدير وميت كنانة في محافظة القليوبية، وهو من الفاكهة التي يعشقها الشعب المصري؛ لأنه حلو المذاق وغني بالفيتامينات والأملاح المعدنية، وسعره في متناول جميع الفئات.