موجة حر طويلة.. الأرصاد تعلن موعد الذروة وتحذر من طقس هذه الأيام

"الزراعة في كل مصر".. تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد خلال الفترة المقبلة.

وأضافت غانم لمصراوي: الموجة طبيعية من موجات فصل الصيف المعتادة، ومعدلات الحرارة في الصيف 35 درجة لكن في الأيام المقبلة سترتفع إلى 38 درجة على القاهرة وتصل 45 درجة على جنوب الصعيد.

وأوضحت غانم: نتوقع ارتفاع الرطوبة لتصل إلى 85 ليلا، والموجة مستمرة من الخميس حتى الثلاثاء المقبل، لكن الذروة من يوم السبت إلى الاثنين.

وتابعت: يفضل عدم التعرض للشمس وشرب السوائل بكثرة.

ونصحت غانم المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة والتي تكون بين 12 ظهرا حتى الـ 4 عصرا، وارتداء غطاء للرأس أثناء التواجد في الشارع، بجانب التواجد في مناطق جيدة التهوية لتقليل ارتفاع نسب الرطوبة.

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