الأوقاف: فتح باب التقدم لدفعة جديدة بمراكز الثقافة الإسلامية

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب القبول لدفعة جديدة للعام الدراسي 2023 - 2024 بمراكز الثقافة الإسلامية ، من الحاصلين أو الحاصلات على مؤهلات من أي من الجامعات المصرية الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو المفتوحة أو المعاهد العليا نظام أربع سنوات.

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، والتوعية بقضايا الدين والمجتمع ، وغرس القيم النبيلة ، والأخلاق الكريمة ، وتوعية الشباب بالقضايا الدينية والوطنية.​