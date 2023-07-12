وزير الري: تزويد المعمل المركزي بالوادي الجديد بأحدث الأجهزة لتحقيق الاستفادة المثلى منه

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حرصه على تزويد المعمل المركزي بالوادي الجديد وفروعه، في المنيا وطنطا والداخلة، بأحدث الأجهزة ورفع كفاءة الكيميائيين والعاملين لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات وقدرات المعمل لرفع كفاءته، في إطار خطة الوزارة للحفاظ على المستوى العالمي الذي وصل إليه المعمل..مشيرا إلى دور المعمل في مراقبة نوعية المياه ومتابعة سلوك الخزانات الجوفية لدعم متخذي القرار.

كان الوزير قد تلقى تقريرا من رئيس قطاع المياه الجوفية الدكتور أسامة الظاهر بشأن تدعيم المعمل المركزي بالوادي الجديد والتابع للقطاع بأجهزة حديثة عالية التقنية.

وقال سويلم إن المعمل المركزي بالوادى الجديد حاصل على شهادة الاعتماد الدولي الأيزو (17025) في المياه والتربة في مجال تحاليل المياه كيميائيا وبكتروبيولوجيا من المجلس الوطني لاعتماد المعامل في عام 2013 وبترخيص ممنوح حتى شهر ديسمبر 2025، في 41 عنصرا كيميائيا وفيزيائيا و5 قياسات أدلة للتلوث البكتريولوجي..مشيرا إلى أنه بعد تدعيم المعمل بعدد من الأجهزة الحديثة سيتم مستقبلا زيادة العناصر الحاصل فيها المعمل على الأيزو كيميائيا وبكتروبيولوجيا، وهو ما يدعم قدرته ويرفع من مكانته الفنية على مستوى العالم.

وأضاف الوزير أن المعمل المركزي بالوادي الجديد نجح سابقا وبجدارة في اجتياز دورات اختبارات الكفاءة الحرفية التي اشترك فيها خارج مصر خلال السنوات السابقة بالمعمل المرجعي للقياسات الكيميائية والحيوية بلندن والمعمل المرجعي الحكومي بهونج كونج، وهو ماجعل المعمل يقف ما بين مصاف المعامل العالمية في جودة الأداء.

جدير بالذكر أنه تم تدعيم المعمل بأحدث نسخة من جهاز الـ (ICP Ms) وهو جهاز ألماني الصنع thermo Fisher لقياس العناصر ذات التركيزات المنخفضة والعالية لعناصر الجدول الدوري بواسطة البلازما وقياسها عن طريق مطيات الكتلة بدقة تركيز تصل إلى (جزء في البليون) والجهاز مزود بوحدة Auto Sampler (الحاقن الإلكتروني) لسحب العينات بطريقة أوتوماتيكية تصل إلى (560 عينة) والجهاز مزود بوحدة هضم (micro wave) إيطالي لتحويل العينات الصلبة إلى السائلة، ومزود أيضا بوحدة تنقية مياه إسبانية الصنع (Altra – pure water) وهي عبارة عن جهاز لنزع الأيونات الموجودة بالمياه تماما، كما تم تدعيم المعمل بأحدث نسخة من جهاز (الاشتعال الضوئي الأوتوماتيكي) إنجليزى الصنع لقياس عناصر (الصوديوم - البوتاسيوم) معا في نفس الوقت وبتركيزات عالية الدقة.​