قريبا.. إلغاء بطاقة التموين ومصادر تكشف البديل

كتب- محمد سامي:

قالت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة بصدد تجربة كارت الخدمات الموحد متعدد الأغارض في صرف الخبز والسلع التموينة بداية من شهر أغسطس المقبل.

وأضافت المصادر المصادر، لمصراوي، أن الكارت الموحد المزمع إصداره بالتعاون بين وزارة الاتصالات وهيئة البريد، والمقرر بدء العمل به ببورسعيد كبداية لتقييم التجربة وتعميمها على باقي المحافظات؛ حيث تم دراسة التجربة منذ فترة، وسيعتمد المواطن على كارت موحد للحصول على خدماته مثل صرف المعاشات والخبز والسلع التمونية والحصول على خدمات التامين الصحي الشامل كما سيتم استخدامه في المدفوعات وغيرها من الخدمات التي تقدم بالكارت.

وأشار أنه سيتم خلال أيام طرح نصف مليون كارت موحد بمحافظة بورسعيد، وسيكون جاهزا لتسليمه إلى المواطنين، لصرف السلع التموينية به اعتبارا من أول أغسطس المقبل، مؤكدا تعميمه على باقي المحافظات، حيث تم الانتهاء من فتح حوالي 500 ألف حساب للمواطنين بالبريد في بورسعيد جاهزة للتفعيل.

وأكد المصدر أن الكارت الموحد يتمتع بدرجة عالية جدا من التأمين، حيث إنه مؤمن بواسطة إحدى الشركات للأمن السيبراني ضد الهجمات الرقمية والاختراق أو التزوير، وبالتالي يصعب تزويره أو اختراقه حفاظا على حقوق المواطن ووصول الدعم لمستحقيه.

وأكد أن الكارت سيكون له أهمية كبري بالنسبة للوزارة حيث أنه سيقضي على ظاهرة تجميع البطاقات في المخابز.

ويصرف ما يقرب من 70 مليون مواطن الخبز يوميا بواقع 5 أرغفة لكل مواطن، إضافة إلى صرف ما يقرب من 62.5 مليون مواطن السلع التمونية بواقع 50 جنيها لكل مواطن مسجل على البطاقة.​