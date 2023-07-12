تعرف على الخدمات الحكومية والبنوك بمطار القاهرة

كتب - محمد عبيد:

خدمات حكومية لا يعلم الكثير من المسافرين وأسرهم وجودها بمطار القاهرة الدولي، والتي تساهم في إنجاز احتياجاتهم خلال دقائق معدودة.

ويستعرض "مصراوي" أبرز الخدمات الحكومية الموجودة داخل مطار القاهرة الدولي وتتركز في المول التجاري في مبنى "1" المعروف بالمطار القديم وكذلك داخل صالات السفر والوصول بالمطار .

مكتب العمل

من أهم الاشتراطات التي تطلبها بعض الجهات أثناء السفر أن تكون حاصلًا على تصريح عمل، وللأسف كثير من الركاب لا يعلمون ذلك الأمر إلا أثناء إنهاء إجراءات سفرهم مما تسبب في أزمات لكثير من الركاب.

لذلك وفرت سلطات مطار القاهرة الدولي أماكن داخل صالات السفر للحصول على تصاريح العمل، وأصبح يتم استخراجها خلال دقائق وقبل إقلاع الطائرة مما حل أزمة الكثير من الركاب وساعد الدولة على تحصيل أموال كان يتم إهدارها .

مكتب البريد

يوجد مكتب بريد داخل المركز التجاري بمبني الركاب رقم "1" المعروف بالمطار القديم وكذلك مكتب أمام قرية البضائع ، ويمكن من خلال إجراءات مختلف المعاملات المتاحة في مكاتب البريد ويمكن للراكب وأسرته سداد أي معاملات من خلال وهي خدمة هامة للركاب وأسرهم .

السجل المدني

داخل صالة السفر بمبني الركاب رقم "1" المعروف بالمطار القديم توجد ماكينة السجل المدني والتي يمكن لأي شخص استخراج شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق وغيرها من الشعارات التي وفرتها وزارة الداخلية من خلال هذه الماكينة التي تعمل ذاتيا ، كما يوجد مكتب السجل داخل المول التجاري بالمطار القديم ، يمكن للركاب وأسرهم استخراج أو إنهاء اي إجراءات داخله وهي خدمة ساعدت في حل مشاكل لبعض الركاب قبل سفرهم .

الحجر الصحي

مكتب الحجز الصحي متواجد 24 ساعة يوميا بالمطار لفحص الركاب ويعد خط الدفاع الأول وظهرت امكانياته خلال فترة كورونا ، ولكن هناك جزء آخر للركاب وهو توفير التطعيمات اللازمة قبل السفر ، خاصة أن إدارة الحجز الصحي لديها معلومات كاملة عن الدول والتطعيمات التي يحتاجها الراكب قبل السفر ، خاصة العمرة والحج وكذلك بعض الدول الأفريقية ، وتتوافر داخل الحجر الصحي كل التطعيمات .

مجمع البنوك

داخل مطار القاهرة وبالتحديد أمام موقف الاتوبيسات تجد مجمع كامل للبنوك ، يمكن للراكب واسرته تنفيذ اي معاملات بنكية قبل السفر او استبدال عملات ، ويضم المجمع فروع كاملة لكل البنوك الشهيرة والتي لديها أكبر عدد من العملاء في الدولة ، وكما يوجد لهذه البنوك مكاتب صغيرة داخل صالات المطار لكن ليست بها كل المعاملات ، لذلك يلجأ الركاب وأسرهم وكذلك العاملين بالمطار والمترددين علي قرية البضائع ومركز التصدير الدولي والساحة المبردة للتعامل مع هذه الفروع التي وفرت لهم كثير من الوقت والجهد .