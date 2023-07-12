منها موافقة "الري".. المستندات المطلوبة لتوصيل الكهرباء للمنشآت غير السكنية
كتب محمد صلاح
يرغب الكثير من المواطنين في توصيل الكهرباء إلى منشآت جديدة غير مخصصة للسكن، وهذه قد تكون لأنشطة تجارية أو مشروعات وغير ذلك مما تتطلبه حاجة الناس.
وننشر المستندات المطلوبة لتوصيل الكهرباء للمنشآت غير السكنية، كما أوضحها جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك على النحو التالي:_
1-إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق.
2-تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله.
3-تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط السكك الحديدية.
4-موافقة وزارة الموارد المائية والري على تعديه المجاري المائية.
5-تصاريح آبار المياه الجوفية للأغراض الزراعية.
6-إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية.
وفيما يتعلق بكيفية التقدم بشكوى لجهاز تنظيم الكهرباء:
يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، فهناك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهي على النحو التالي:_
- التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
- الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org3.
- البرید الخاص بالجهاز وعنوانه، ص.ب. 73 - بانوراما أكتوبر – رقم برید 11811 شارع صلاح سالم.
- الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org5
- الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.
- الاتصال على التلیفون رقم23421475 والداخلي 154.
سوق مصراوى
-
أفضل ألعاب الأطفال لتنمية المهارات الحسية والحركية بخصومات تصل حتى 36%تفاصيل
-
في "يوم عروض أمازون برايم".. أحدث اتجاهات الملابس الرجالي لصيف 2023تفاصيل
-
أفضل الإلكترونيات الذكية في السوق المصري 2023 بخصم حتى 50%تفاصيل
-
عروض يوم برايم.. أحدث صيحات نظارات الشمس لعام 2023 للنساء والرجالتفاصيل
-
حصريا عروض يوم برايم.. أفضل العطور للرجال والنساء لصيف منعش بخصوماتتفاصيل
-
مع بداية موسم المصايف.. أسعار حقائب الشاطئ في الأسواقتفاصيل
فيديو قد يعجبك: