"الزراعة في كل مصر".. تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري

القاهرة - مصراوي:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 101 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 4 الى 10 يوليو الجاري.

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 12 طن 160 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ولحوم ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 11 ألف و738 رأس من الماشية ضد امراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والجلد العقدي وجدري الضأن، كما تم عقد 12 ندوة ارشادي.