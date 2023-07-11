ساعات وذهب وفلوس.. توفيق عكاشة يكشف لمصراوي تفاصيل سرقة منزله
كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشف الإعلامي توفيق عكاشة، تفاصيل سرقة منزله مساء اليوم بمدينة ٦ أكتوبر.
وقال عكاشة في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء: الساعة ٧ مساءً دخلت الفيلا لقيت الخزينة فاضية ومسروق منها ٢٠٠ ألف جنيه، و٦ ساعات من بينها ساعة روليكس وساعة كارتير وساعة ذهب، وقام اللصوص بسرقة جميع السلاسل الذهبية ومجوهرات زوجتي الإعلامية حياة الدرديري.
وأوضح عكاشة: بشكر رجال الشرطة والأمن، الحقيقة فيه اهتمام كبير جدا، وأعتقد أننا سنصل لهؤلاء المجرمين خلال ساعات قليلة.
وتلقي قسم شرطة أكتوبر بلاغا من الإعلامي توفيق عكاشة، بتعرض فيلته لسرقة كل محتوياتها ومتعلقاته بداخلها.
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