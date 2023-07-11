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الخميس.. الطليعة يعيد عرض "ليلة القتلة"

10:09 م الثلاثاء 11 يوليه 2023
الخميس.. الطليعة يعيد عرض "ليلة القتلة"

مسرح الطليعة

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كتب- محمد شاكر:

يشهد مسرح الطليعة، التابع للبيت الفني للمسرح، إعادة تقديم العرض المسرحي «ليلة القتلة» من جديد، بداية من الخميس المقبل ١٣ يوليو الجاري ولمدة ٥ أيام تنتهي الاثنين ١٧ يوليو.

«ليلة القتلة» سيتم عرضه في قاعة صلاح عبد الصبور، والعرض من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بإدارة المخرج عادل حسان، تأليف خوزيه تريانا، تمثيل نشوى إسماعيل، إميل شوقي، مروج، ياسر مجاهد، لمياء جعفر، شيماء يسري، ترجمة فتحي العشري، أشعار عوض بدوي، موسيقى وألحان محمد حمدي رؤوف، ديكور وأزياء سماح نبيل، تصميم إضاءة إبراهيم الفرن، إعداد و إخراج صبحي يوسف.

جدير بالذكر أن «ليلة القتلة» كتبها خوزيه تريانا عام1965، وقدمت في مصر لأول مرة عام 1979.

يذكر أن إعادة تقديم عرض ليلة القتلة، جاء ضمن إطار خطة المخرج عادل حسان بإقامة مشروع ليالي الطليعة، حيث بدأت هذه الليالي من يوم ٦ يوليو الجاري، بالعرض المسرحي "بيت روز"، وعرض "باب عشق"، وسوف يعاد تقديم مونودراما "فريدة"، اعتبارا من الخميس ٢٠ يوليو ولمدة ٥ ليالي.

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