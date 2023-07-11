"الريس قال ما بنهدش لحد".. ماذا وزير النقل لملاك عقارات بمشروع ميناء العريش؟

كتب - عمر كامل:

التقى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أمس، بعدد من أهالي العريش، أصحاب وملاك المنازل الموجودة في نطاق منطقة مشروع ميناء العريش، للنقاش حول تعويضات الأهالي.

وقال وزير النقل: هناك نوعان من التعويضات، وسيكون هناك هيئة لتقييم وتقدير المباني على حسب وضع المبنى، وسيتم صرف التعويضات للأهالي قبل خروجهم من بيوتهم، وسيوقعون على الحصر الشامل للمبنى.

وتابع كامل الوزير لأهالي العريش: "الرئيس والحكومة والعرف قالوا ما بنهدش لحد، ونفرض إنه كان تم إحنا أسفين ومش هيتم تاني"، وهو ما لاقى استحسان من الحضور مرددين "يحيا العدل".​

وسبق أن قال إن الرئيس السيسي أمر بعدم ظلم أهالي العريش وتحقيق مطالبهم لأنهم تحملوا كثيرًا، ولا مانع من إرضائهم حتى لو تطلب ذلك تقديم 100 مليون جنيه زيادة.​