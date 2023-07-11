"الصحفيين" تتيح عرضًا لعضوية النادي الأهلي لأعضائها بنظام "سداد ميسر"

القاهرة - أ ش أ:

كشف محمد يحيى يوسف عضو مجلس نقابة الصحفيين عن تواصل لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، مع مجلس إدارة النادي الأهلي، لتسهيل حصول الزملاء الصحفيين على عضويات جديدة في فرعي التجمع الخامس والشيخ زايد.

وأشار يوسف - في بيان اليوم الثلاثاء - إلى أن العرض المقدم يأتي بنظام سداد مريح وفائدة مالية بسيطة، وبمقدم مالي 25 أو 30%، بدلًا من سداد 50% مقدم، وذلك على أن يكون التقديم للعضوية وسداد المقدم المالي خلال شهر يبدأ من اليوم وينتهي في 10 أغسطس المقبل.

وذكر أن ذلك يأتي بعد الحصول على استثناء وفترة سماح لمدة شهر قبل زيادة سعر العضوية بقيمة 100 ألف جنيه إضافية على الأسعار المعلنة، وأن العرض سار حتى 2023/8/10، وقيمة الاشتراك بعد ذلك سترتفع من 285 ألف جنيه "كاش" إلى 385 ألفًا.

وأكد أن إنهاء جميع الإجراءات بالنادي الأهلي بالجزيرة، أو فرع التجمع الخامس، وأن مواعيد العمل بمكتب اشتراكات النادي الأهلي يوميًا طوال أيام الأسبوع من 9 صباحًا إلى 3 مساءً.

وأوضح أن الأوراق المطلوبة هي: صورة كارنيه النقابة والبطاقة الشخصية، وقسيمة الزواج، وصورة بطاقة الزوجة، وأصل المؤهل الدراسي للعضو وزوجته، وأصل شهادات ميلاد الأبناء (مميكنة كمبيوتر)، وخطاب من نقابة الصحفيين موجه إلى النادي الأهلي، و2 صورة شخصية لكل فرد بالأسرة، ومبلغ مقدم العضوية (حسب العرض المختار)، وشيكات بنكية بقيمة المبلغ المتبقي.