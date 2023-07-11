وكيل البرلمان: دور الانعقاد الثالث كان ملحمة وطنية

نشأت علي

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب التحية لأعضاء المجلس على ما قاموا به من دور في دور الانعقاد الثالث، قائلا: أعلم حجم المسئولية والعبء على كل نائب في دائراته لتحقيق مطالب المواطنين.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثالث، قائلا: دور انعقاد شهد له العالم، وأطلعت على أراء البرلمان الأوروبي والكونجرس الأمريكي، وأعرف صدها أمام العالم.

وتابع وكيل البرلمان: دور الانعقاد الثالث كان ملحمة من الوطنية والهدف واحد وهو مصر.

وقال أبو العينين: منذ أيام كنت في بروكسيل، وكان هناك احتفال بثورة 30 يونيو، وقيادات البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وكل السفراء العرب والاتحاد الأوروبي اصطفوا لتهنئة مصر بهذه المناسبة.

وأشار إلى أن وزير خارجية الاتحاد الأوربي قال "نبحث دائما عن الأقوى والآمن وهي مصر"، متابعا: "وكنت فخورا أن استمع لكل ما قيل عن مصر وهذا لم يأت من فراغ، وجميعهم يتسائلون كيف نجحت مصر على تحقيق الاستقرار ومواجهة ودحر الإرهاب".

وأشاد النائب محمد أبو العينين، بدور البرلمان والمرأة والشباب في صناعة المستقبل ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق رؤى المستقبل.

وأكد أن ما حققه المجلس من إنجازات سوف يسجله التاريخ بأحرف من نور، مشيرا إلى أنه على الررغم من التحديات، إلا أننا ما زلنا دولة قوية وسنحقق آمالنا وطموحنا.

وتوجه وكيل مجلس النواب، بالتحية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما قدمته الحكومة ووزرائها بدور ومجهودا ضخما، قائلا: علينا أن نقتحم المشاكل في القريب العاجل،

وأشار إلى أن الحوار الوطني البناء سوف يسفر عن الكثير من الآراء والمقترحات الكثيرة، قائلا: وهو سيكون بمثابة برنامج عمل لصالح مستقبل مصر.

ووجه وكيل مجلس النواب، التحية للإعلام على الدور الوطني الخالص الذي قام به في مواجهة الإعلام الخارجي المأجور.