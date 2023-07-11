جبالي يمازح النواب في الجلسة الختامية: أنا على سفر وقطر الصعيد لا يرحم

كتب- نشأت علي:

طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بمراعاة الوقت خلال إلقاء الكلمة في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثالث، ممازحًا إياهم: "أنا على سفر والقطر حيفوتني.. وانتم عارفين قطر الصعيد لا يرحم".

كانت الأمانة العامة لمجلس النواب أعلنت، خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثالث في الفصل التشريعي الثاني، اليوم الثلاثاء، أن دور الانعقاد الثالث تضمن عقد ٥٦ جلسة عامة بمعدل ٢٠٥ ساعات عمل .

وتضمنت الجلسات مناقشة ١٨٨ مشروع قانون مقدمة من الحكومة ومن نواب المجلس بواقع ١٦٨٤ مادة، وأسهمت في إحداث نقلة نوعية في جميع المجالات؛ منها قانون "قادرون باختلاف" والتحالف الوطني للعمل الأهلي وتعديلات قانون الاستثمار وقانون حيازة الحيوانات الخطرة وقانون الزراعة .

وناقش المجلس ١٣٠٧ طلبات إحاطة و١٩ بيانًا عاجلًا، و٤٨٠ اقتراحًا برغبة أحالها المجلس إلى الحكومة، وشهد أداء اللجان النوعية نشاطًا مكثفًا، ومارست مهامها بشكل موسع لدراسة مشروعات القوانين بدقة بالغة، وأصدرت ١٢٥٠ تقريرًا ناقش المجلس ٩٠٠ تقرير منها.

وناقشت اللجان النوعية ٢٥٤٤ طلب إحاطة، وعقدت ٢٤١٠ اجتماعات، بمعدل ٣٢٠٠ ساعة عمل، وقامت بـ١٦ زيارة ميدانية؛ للوقوف على حقيقة المشروعات على أرض الواقع.