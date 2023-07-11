الاستيراد كان 100%.. رئيس الوزراء: القطاع الخاص وفر 60% من مستلزمات حياة كريمة

كتب- إسلام لطفي:

كشف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أنه كان يوجد مكونات ومستلزمات تحتاجها مشروعات داخل حياة كريمة يتم استيرادها بنسبة 100%، إلا أن القطاع الخاص أصبح يغطي حتى 50 و60% منها.

وقال خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء في ختام الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن هذا جزء من هدف ونتائج المشروعات القومية التي تدعمها الدولة.

وأضاف: وبعد أن كانت الدولة تستوردها من الخارج نتيجة لحجم هذه المشروعات بدأ القطاع الخاص تصنيعها داخل الدولة.

وتابع: نتحدث عن تعميق التصنيع، وأي مستثمر خاص حتى يوافق على الدخول في الصناعة يحتاج إلى أن يضمن وجود حجم عمل يجعل مصنعه يعمل وهو يطمئن عندما يعلم أن الدولة مستمرة في هذه النوعية من المشروعات وبالتالي يحقق عائد.