تعديلات كبيرة.. رئيس الحكومة يكشف عن قرارات مهمة بشأن قطاع الاستثمار

كتب- محمد عمارة وأحمد السعداوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تستهدف دعم جهود القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية؛ حيث إننا نعمل على زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: أجرينا تعديلات كبيرة واتخذنا قرارات مهمة في قطاع الاستثمار؛ فتعديلات قانون الاستثمار تشمل حوافز جديدة والتوسع في نطاق شركات الرخصة الذهبية.

وتابع مدبولي: منح حوافز لعدد من المشروعات للإعفاء من مقابل الانتفاع للأرض المخصصة للمشروع، وإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروعات الاستثمارية.

ونوه رئيس الوزراء بأن الدولة تتحمل جزءًا من قيمة استهلاك المشروعات الاستثمارية للمرافق، لحين بدء التشغيل.

وقال مدبولي إننا نستهدف زيادة الصادرات المصرية بنسبة 20% سنويًّا، ونعمل على استحداث حوافز أخرى غير ضريبية وإقرارها بما يعزز الاستثمار.

ونوه رئيس الحكومة بأن مجلس النواب يعتمد مشروع قانون لإلغاء المواد؛ تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة في القطاعات الاقتصادية.

وقال رئيس الوزراء إنه ستكون هناك حزمة حوافز جديدة للمطورين العقاريين، وتجديد رخص التشغيل للمناطق الصناعية 5 سنوات.. فالدولة أطلقت استراتيجية حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ونتابع وحدة حل مشكلات المستثمرين بصورة دورية.