رئيس الوزراء: ندعم المشروعات التي تقلل الاستيراد وتزيد من الصادرات

كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الدولة المصرية أقرت حوافز للقطاع الخاص، حتى يمكنه أن يدخل ويساهم في تنفيذ مشروعات تراها أنها تقلل من الفاتورة الاسترادية وتزيد من الصادرات، لأن المستهدف هو الوصول لـ20% زيادة سنويًّا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الثلاثاء، أن الصادرات المصرية على مدار الـ5 أعوام الماضية زادت بنسبة 16%.

وتابع: حتى نُحقِّق هذه الطفرة وضعنا كل هذه الحوافز وأقرينا في التعديل الموجود في القانون، أنه يجوز بقرار من مجلس الوزارء أن نستحدث حوافز أخرى غير ضريبية ونقرها ونطرحها في وقت لاحق.

واستطرد: الأنشطة الصناعية التي تُحدَّد طبقًا للمواد الموضوعة في القانون، تتمتع بحافز استثماري بأن نرد ما بين 35- 55% من قيمة الضريبة المسددة بالإقرار الضريبي نقديا وهي ضريبة الدخل ونسددها للمطور أو المستثمر الصناعي في مدة زمنية بسيطة.