مارسنا دورنا على أكمل وجه.. رئيس "النواب" يختتم دور الانعقاد الثالث -نص الكلمة

كتب- نشأت علي:

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التحية لجهود الأعضاء المُضنية على مدار دور الانعقاد العادي الثالث، قائلًا: متطلعين إلى مزيد من الاجتهاد والعمل المخلص، مستلهمين العون من الله عز وجل، حاملين على أعناقكم مسؤولية الأمانة التي أُوليتموها، واضعين نُصب أعينكم مصلحة هذا الوطن وثقة الشعب المصري في مؤسسته التشريعية.

وأكد جبالي، في كلمته بختام دور الانعقاد الثالث، أن المجلس لم يألُ جهدًا في أن يُكرس طاقات نوابه بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية في أداء مهامه الدستورية المنوط به لخدمة هذا الوطن وتطلعات مواطنيه، وفي مقدمة هذه المهام وضع بنية تشريعية متكاملة تمكن الدولة من تحقيق ما تصبو إليه من أهداف؛ بما يحقق المصلحة العامة في إطار دستوري وقانوني سليم، ويلبي التطلعات نحو البناء وتوفير حياة كريمة آمنة للمواطن المصري، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار رئيس البرلمان إلى أن مجلس النواب مارسَ دوره الرقابي على أعمال الحكومة بموضوعية وحيادية تامة وتعاون مشترك ظهر جليًّا في الجلسات العامة للمجلس واجتماعات اللجان النوعية.

وأوضح جبالي أن المجلس، أغلبيةً ومعارضةً ومستقلين، ارتقوا بأدائهم البرلماني إلى مستوى يرقى لروح الفريق الواحد والفهم المشترك والعطاء المجرد من أي أهداف أو نيَّات خاصة سوى المصلحة العامة من أجل بناء مصر.

وقال رئيس "النواب" موجهًا حديثه إلى النواب: قدمتم نموذجًا للممارسة البرلمانية النشطة المسؤولة، الحريصة على تحقيق أهداف الوطن، مشيرًا إلى أن قاعة المجلس واجتماعات لجانه شهدت مناقشات مستفيضة اتسمت بالوضوح والشفافية، والحرص على تعميق الممارسة الديمقراطية لضمان حق كل النواب بكل انتماءاتها الحزبية في التعبير بحرية عن مواقفهم، لتكون قرارات مجلسكم وتوصياته معبرة عن مختلف الرؤى والاجتهادات الوطنية.

وتابع رئيس البرلمان: إدراكًا من مجلس النواب بأن التعاون والتشاور بين مؤسسات الدولة هو أساس تقدم هذا الوطن وهو اللبنة الأولى القادرة على ضمان الإنجاز؛ لا سيما بمحورية هذه المرحلة في تاريخه، لذا انطلقت ممارساته البرلمانية على أساس من التنسيق الدائم والتشاور الإيجابي مع الحكومة.

وأكد جبالي أنه لم يكن يتسنى للمجلس أن يحقق ما أنجزه من مهام تشريعية ورقابية لولا الجهد المتميز الذي بذلته اللجان النوعية في إعداد تقاريرها عن الموضوعات المحالة إليها، قائلًا: ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بكل الشكر والتقدير إلى جميع اللجان النوعية وهيئات مكاتبها التي كانت خلايا العمل الرئيسية للمجلس، حيث واصلت اجتماعاتها وكثفت جهودها من أجل إنجاز مهمتها في بحث كل ما يُحال إليها من موضوعات بحثاً متعمقاً ومتأنياً قبل عرضها على المجلس.

وأشار جبالي إلى ما شهدته الدبلوماسية البرلمانية من نشاط مكثف خلال هذا الدور من حيث التأثير والفعالية التي كانت ثمرتها اتساع مستوى التعاون والتقارب مع برلمانات الدول الصديقة والشقيقة، وإبرام بروتوكولات التعاون وجمعيات الصداقة البرلمانية، فضلاً عن المناصب البرلمانية الدولية التي حصدتها مصر، والتي تضاف جميعها إلى رصيد العلاقات المصرية الدولية.