مجلس النواب يوافق على اتفاقية منحة بين مصر وأمريكا بشأن مبادرة تغير المناخ

القاهرة- أ ش أ:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم /الثلاثاء/، على قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ، بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الموقعة بتاريخ 29 / 9 / 2022.

كان رئيس مجلس النواب قد أحال في جلسة الاثنين الموافق 10 يوليو الجاري، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والسياحة والطيران المدني، والعلاقات الخارجية، قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرة تغير المناخ، بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الموقعة بتاريخ 29/ 9/ 2022.

وتهدف الاتفاقية لتعزيز قدرة مصر على التكيف والتخفيف من الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتغير المناخ، وتعزيز النظم المناخية، وتمويل البنية التحتية للمناخ وتطوير وإضفاء الطابع المؤسسي على إدارة السياحة وتحسينها لبناء قدرة الأصول الطبيعية والثقافية على الصمود مع زيادة الفوائد الاقتصادية للمجتمعات المحلية. ​