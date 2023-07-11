"المتحدة" تتكفل بعلاج الفنان الكبير إيمان البحر درويش

كتب- محمد سامي:

أعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية تكفلها بعلاج الفنان الكبير؛ "إيمان البحر درويش"، تقديرًا لموهبته ومشواره الفني المميز.

وبحسب بيان، أفادت "المتحدة" أنها تتواصل مع أسرة الفنان الكبير لبحث موقفه الصحي على وجه الدقة، تمهيدًا لتوفير أفضل السبل العلاجية​

أصدر الفنان مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية، بيانا عن تطورات محاولة الوصول إلى ابنة الفنان إيمان البحر درويش، لمتابعة حالته الصحية.

مصطفي كامل، في بيانه قال: بشأن الصورة المتداولة للفنان إيمان البحر درويش، أتقدم بخالص الدعاء بالشفاء للفنان الكبير إيمان البحر درويش، وأعلن أنه منذ الساعة الواحدة ليلاً وصلتني رسائل من بعض السادة الزملاء الصحفيين تتضمن صورة للفنان على فراش المرض".

وتابع،: "وقمت بالاتصال بكل من أعرفهم . بل وناشدت على صفحتي الخاصه كل الزملاء بالمجتمع الموسيقي للاستدلال، عن رقم الفنان إيمان البحر او رقم ابنته، وبمجرد أن وصلني رقمان تحديدا . قمت بالإتصال بهما على الفور وكان أحدهما مغلق، والثاني لم يتم الرد عليه نهائياً. ثم أرسلت رسالة على صفحة السيدة أمنية نجلته، وأيضا لم يتم الرد على الرسالة".

أضاف،:" وأعلن بصفه شخصية ونقابية، أنني والنقابة على أتم الإستعداد لتقديم كل ما يمكن تقديمه على أكمل وجه بل وأكثر من ذلك.

داعياً المولى عز وجل أن يمهلنا الوقت حتى نؤدي دورنا الشخصي والنقابي برعاية الفنان الكبير إيمان البحر درويش حتى تمام الشفاء بإذن الله".