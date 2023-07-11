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BBC

بعد قليل مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء لاستعراض موقف الأطروحات الحكومية

03:43 م الثلاثاء 11 يوليه 2023
بعد قليل مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء لاستعراض موقف الأطروحات الحكومية

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد عبدالناصر:

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل مؤتمرا صحفيا موسعا، بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أعلن من قبل أنه يتم التحرك فى ملف الطروحات من خلال خطة متكاملة تشتمل على العديد من الإجراءات والتفاصيل المحددة.

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