خصم 25٪؜ على جميع إصدارات المركز القومي للترجمة بمعرض الأوبرا

كتب- محمد شاكر:

يقدم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، خصم 25٪؜ على جميع إصداراته، حتى يوم ١٨ يوليو الحالي.

جدير بالذكر أن من أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة المتوفرة بمنفذ البيع، ما يلي: تاريخ الفكر الفلسفي اللاتيني الأمريكي: بحث دائم عن الهوية" بجزئيه الأول والثاني وهو من تأليف كارلوس بيورليجي ومن ترجمة علي إبراهيم منوفي، "دماغ الأخلاق: علم النفس العصبي للأخلاق" من تحرير س.ماثيو ليا، ومن ترجمة سما طه، "فلسفة البلاغة" تأليف اي .ايه .ريتشاردز، ومن ترجمة وتقديم شكري مجاهد، "الصحافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1850-1950.. السياسة والتاريخ الإجتماعي و الثقافة" من تحرير أنطوني غورمان ودديدييه مونسيو ومن ترجمة ربيع وهبة، "مقدمة في التصوف المسيحي" من تأليف توماس ميرتون ومن ترجمة كرم عباس، "الدر المنثور في طبقات ربات الخدور: كتابة تاريخ نسوي من خلال التراجم بمصر أواخر القرن التاسع عشر" من تأليف ماريلين بوث وترجمة سحر توفيق، "تدبر الكبر: محاورات حول التقاعد والحب والتجاعيد والندم" من تأليف مارثا نوسباوم وسول ليفمور ومن ترجمة هشام ممدوح طه، "أهل التشريع و أهل التأويل: في الحداثة وما بعد الحداثة والمفكرين" من تأليف زيجمونت باومان ومن ترجمة حجاج أبو جبر، "الأفريكانية" من تاليف أريانا داجنينو ومن ترجمة مروى ممدوح سالم، "مقدمة في الأناجيل الثلاثة: متى ولوقا ومرقس من تأليف يوليوس فلهاوزن ومن ترجمة هاني فتحي مرسي، "داروين و نظرية التطور للنشء" من تأليف باسكال بيك ومن ترجمة عاصم عبد ربه، "قصة كوريا :فهم الكوريين وثقافتهم" من تأليف تشوي جون شيك، و"مدرسة الحمقى: شيزوفرينيا " من تأليف ألكسندر سوكولوف ومن ترجمة محمد نصر الدين الجبالي.