خصم 25٪ على جميع إصدارات المركز القومي للترجمة بمعرض الأوبرا
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
كتب- محمد شاكر:
يقدم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، خصم 25٪ على جميع إصداراته، حتى يوم ١٨ يوليو الحالي.
جدير بالذكر أن من أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة المتوفرة بمنفذ البيع، ما يلي: تاريخ الفكر الفلسفي اللاتيني الأمريكي: بحث دائم عن الهوية" بجزئيه الأول والثاني وهو من تأليف كارلوس بيورليجي ومن ترجمة علي إبراهيم منوفي، "دماغ الأخلاق: علم النفس العصبي للأخلاق" من تحرير س.ماثيو ليا، ومن ترجمة سما طه، "فلسفة البلاغة" تأليف اي .ايه .ريتشاردز، ومن ترجمة وتقديم شكري مجاهد، "الصحافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1850-1950.. السياسة والتاريخ الإجتماعي و الثقافة" من تحرير أنطوني غورمان ودديدييه مونسيو ومن ترجمة ربيع وهبة، "مقدمة في التصوف المسيحي" من تأليف توماس ميرتون ومن ترجمة كرم عباس، "الدر المنثور في طبقات ربات الخدور: كتابة تاريخ نسوي من خلال التراجم بمصر أواخر القرن التاسع عشر" من تأليف ماريلين بوث وترجمة سحر توفيق، "تدبر الكبر: محاورات حول التقاعد والحب والتجاعيد والندم" من تأليف مارثا نوسباوم وسول ليفمور ومن ترجمة هشام ممدوح طه، "أهل التشريع و أهل التأويل: في الحداثة وما بعد الحداثة والمفكرين" من تأليف زيجمونت باومان ومن ترجمة حجاج أبو جبر، "الأفريكانية" من تاليف أريانا داجنينو ومن ترجمة مروى ممدوح سالم، "مقدمة في الأناجيل الثلاثة: متى ولوقا ومرقس من تأليف يوليوس فلهاوزن ومن ترجمة هاني فتحي مرسي، "داروين و نظرية التطور للنشء" من تأليف باسكال بيك ومن ترجمة عاصم عبد ربه، "قصة كوريا :فهم الكوريين وثقافتهم" من تأليف تشوي جون شيك، و"مدرسة الحمقى: شيزوفرينيا " من تأليف ألكسندر سوكولوف ومن ترجمة محمد نصر الدين الجبالي.
سوق مصراوى
-
أفضل العطور للرجال والنساء لصيف منعش بخصومات حتى 39%تفاصيل
-
مع بداية موسم المصايف.. أسعار حقائب الشاطئ في الأسواقتفاصيل
-
ما هي أهم الاكسسوارات الواجب توافرها في حمامك 2023 ؟تفاصيل
-
أمازون تُطلق عروض "يوم برايم" بتخفيضات هائلة يومي 11 و12 يوليو الجاريتفاصيل
-
كيف تعتني بنفسك للحصول على إطلالة أنيقة لصيف 2023؟تفاصيل
-
أفضل ألعاب لتنمية ذكاء ومهارات الأطفال والاستمتاع بالإجازة الصيفيةتفاصيل
فيديو قد يعجبك: