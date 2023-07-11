إضافة فئات جديدة.. الحكومة تعدل قواعد صرف "تكافل وكرامة"

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015، بشأن قواعد وإجراءات صرف مساعدات الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".

وتضمن التعديل إضافة عدد من الفئات ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، والتي تتقاضى بالفعل مساعدة شهرية ضمانيه، وعددهم نحو 300 ألف أسرة، وذلك في إطار الحرص على توحيد منظومة الدعم النقدي المقدم من جانب الدولة للمستحقين.

كما تضمن التعديل استحداث فئات جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، تحتاج أيضاً إلى دعم نقدي نظراً للظروف التي تعيشها، وهي المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عاماً، والأبناء الأكبر من 18 عاماً مهجورو العائل المقيدون بالتعليم.

كما نص التعديل على تفصيلات تتعلق بالمبالغ الشهرية المقررة للفئات المستحقة ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، والشروط الخاصة بتقديم هذا الدعم النقدي، لكل من برنامجي "تكافل" و "كرامة" بما يضمن شمول كافة المستحقين بخدمات البرنامج.

اقرأ أيضًا

الثانوية العامة.. تداول صور امتحان الديناميكا لطلاب علمي رياضة بالسوشيال

مصدر بالتعليم: جار تتبع امتحان الديناميكا المتداول عبر صفحات السوشيال ميديا

تحمل إجابتين.. جدل بين المعلمين والطلاب حول أسئلة بامتحان علم النفس 2023

لن تكون فرصة واحدة.. التعليم تكشف ملامح النظام الجديد للثانوية العامة

رغم الشكاوى.. التعليم: 5 آلاف طالب حصلوا على الدرجة النهائية في الكيمياء