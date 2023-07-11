محطات جديدة في المترو.. "الاستعلامات" تكشف التفاصيل وموعد التشغيل

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كتب- إسلام لطفي:

كشفت الهيئة العامة للاستعلامات، أنه خلال الأسابيع المقبلة ستبدأ محطات المرحلة 3 ب و3 ج "الخط الثالث لمترو الأنفاق" في التشغيل بدءً من التشغيل التجريبي وحتى التشغيل الرسمي وبذلك تصبح جميع مراحل الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة تعمل كاملة.

وحددت بعض المعلومات عن المحطة والتشغيل والتي تمثلت في:

- المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو تمتد بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالاً إلى منطقة إمبابة وصولاً إلى الطريق الدائري، وفرعه جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًّا بشارعي وادي النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.

- جارٍ العمل على قدم وساق في الجزء الثانى من المرحلة الثالثة 3B والذي يمتد بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج ويشتمل على 6 محطات[ محطة نفقية "السودان" 4 محطات علوية ( إمبابة - البوهى القومية العربية – محطة الطريق الدائري والتي سيتم ربطها مع مشروع أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري لتحقيق تبادل الخدمة بينهما ومحطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج.

- جارٍ العمل على قدم وساق في تنفيذ الجزء الثالث من المرحلة الثالثة(3C) والذي يمتد بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات [3محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل ) ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة وهما محطتين علويتين ].

- سبق وتم التشغيل التجريبي للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو(3A ) بالركاب والتي تمتد من محطة العتبة وحتى محطة الكيت كات بطول 4كم و التي تشتمل علي (4) محطـات نفقية هي ( ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازى – الكيت كات.