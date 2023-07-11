25 شرطًا لقبول الطلاب الراغبين في الالتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية

كتب- محمد سامي:

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عـن قبول دفعـة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية؛ التي تضم كليات (حربية- بحرية- جوية- دفاع جوي)، والكليات العسكرية (الكلية الفنية العسكرية- كلية الطب بالقوات المسلحة- الكلية العسكرية التكنولوجية)؛ من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية، وما يعادلها من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا "محاربين" دفعة أكتوبر 2023.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية، والذي أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول.

شروط القبول في الكليات العسكرية والأكاديمية العسكرية من الطلبة الحاصلين على (الثانوية العامة وما يعادلها- المحاربين):

1- أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوَين وجدَّين يتمتعان بهذه الجنسية (عن غير طريق التجنس/ وألا يكون الطالب أو أبواه مكتسبَين جنسيات أخرى).

2 - أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة (الثانوية العامة أو ما يعادلها/ شهادة الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات/ المؤهل الجامعي)، بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام 2022/2023.

3 - أن يكون الطالب مُقيدًا بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية في حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2022.

4- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

5 - أن يكون الطالب حَسن السير والسلوك.

6- أن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج، ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية.

7- ألا يكون الطالب قد استقال أو فُصل تأديبيًّا من أي (كلية- معهد- مدرسة) عسكرية مدنية.

8 - ألا يكون الطالب قد أُعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.

9- ألا يقل الطول عن (170 سم) لجميع الكليات العسكرية عدا الكلية الجوية؛ والتي يسمح بها حتى (158 سم) كحد أدنى.

10 - أن يكون الطالب لائقًا طبيًّا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العام للقوات المسلحة.

11 - لا يجوز إعادة الكشف الطبي على الطالب في نفس الدفعة المتقدمة خلال العام حالة عدم لياقته الطبية.

12 - أن يجتاز الطالب بنجاح اختبارات اللياقة البدنية، ولا يجوز إعادة هذا الاختبار في نفس الدفعة المُتقدمة خلال العام حالة عدم اجتيازه الاختبار.

13 - أن يؤدي الطالب بنجاح اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من ارتفاع (7.5 متر) دون تردد ومن أول مرة في زمن لا يزيد على ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز.

14- أن يجتاز الطالب الاختبارات النفسية المختلفة.

15 - أن يجتاز الطالب الاختبار الشخصي (كشف الهيئة) وفقًا لتقييم لجنة الاختبار.

16- أن يجتاز الطالب بتفوق اختبار المعلومات العامة.

17- أن يجتاز الطالب بتفوق الاختبار التفضيلي (اللغة الإنجليزية- الحاسب الآلي) .

18- أن يجتاز الطالب الاختبارات الطبية المتقدمة والتي تشمل (التحاليل التخصصية المتقدمة)، ويحسب المجمـوع للثانوية الأزهرية والشهادات الأجنبية بعد معادلة المجموع.

19- أن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم، مع التأكيد أن تكون المستندات/ البيانات المُدرجة في أوراق القَبول.

20 - أن يكون الطالب حاصلًا على المؤهل من الجامعات الحكومية/ الخاصة فقط وليس (المعاهد العليا أو الأكاديميات).

21 - يلتزم الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية/ الخاصة بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمُتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعي.

22 - يُسمح للضباط الاحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة التقدم بنفس الشروط والضوابط.

23 - يشترط إجادة السباحة كشرط أساسي لاختبارات الكلية البحرية.

24 - يجب على الطالب وولي أمره السعي لإحضار الأوراق.

25- الالتزام بالشروط الموضوعة والمعلنة على مواقع القوات المسلحة.