رئيسة القومي للمرأة تستقبل رئيس لجنة الشئون الخارجية ببرلمان الاتحاد الأوروبي

كتبت- نور العمروسي:

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، ديفيد ماكاليستر رئيس لجنة الشئون الخارجية ببرلمان الاتحاد الأوروبي والذي يزور مصر حالياً، بحضور السفير كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر والسفير بدر عبد العاطي سفير مصر في بروكسيل وهدفت الزيارة التعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة وأهم التحديات التي تواجه هذا الملف.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن المحرك الأساسي خلف ما حصلت عليه المرأة في مصر من مكتسبات خلال الفترة الماضية هو وجود إرادة سياسية داعمة ومساندة للمرأة ومؤمنة بأهمية تمكينها في كافة المجالات مستعرضه جهود مصر في هذا المجال والتي يأتي في مقدمتها إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتم إطلاق آلية مستقلة لمراقبة تنفيذ الإستراتيجية هو " مرصد المرأة المصرية".

كما أشارت إلى أن نسبة النساء في البرلمان ارتفعت إلى 28%، وبلغت أعلى نسبة للوزيرات فى مصر 25%، وبلغت نسبة النساء التي يشغلن منصب نائب الوزير 27 %، و31 % في منصب نائب محافظ و25 % سفيرات كما أكدت أن المرأة المصرية كسرت الحواجز الزجاجية ووصلت إلى العديد من المواقع القيادية دون تمييز وأصبحت مستشارة لرئيس الجمهورية ومحافظة وقاضية وغيرها من المناصب القيادية.

وأشارت إلى جهود مصر في القضاء على العنف ضد المرأة واستعرضت أهم التشريعات التي صدرت في هذا المجال وأكدت أن مصر قد أحرزت إنجازاً كبيراً في القضاء على ختان الإناث لافتة إلى أن بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أظهرت انخفاض نسبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في الفئة العمرية من 0 الى 19 سنة من 21%؜ ٢٠١٤إلى 14% عام ٢٠٢٢، كذلك انخفضت نسبة المتوقع ختانهن إلى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014.

وأشارت إلى الجهود التي قامت بها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن المجلس أطلق تقريراً حول "الإستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة 2015-2020" والذي هدف إلى تسليط الضوء على أهم نتائج الإستراتيجية.

كما تحدثت رئيسة المجلس عن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات "مبادرة دوى يا نورة" الذى يحظى بدعم ورعاية انتصار السيسي، مشيرة إلى دور الدراما في رفع الوعي بقضايا المرأة وتغيير الصورة النمطية لدور المرأة في المجتمع، إلى حملات التوعية التي يطلقها المجلس القومي للمرأة في مختلف محافظات الجمهورية للتوعية بقضايا المرأة.

وتطرقت رئيسة المجلس، إلى الحديث عن جهود مصر في دمج المرأة في الشمول المالي واشارت إلى " تحويشة" أول تطبيق رقمى على مستوى مصر للإدخار لمجموعات من السيدات وربطها بالنظم المصرفية لتسهيل الوصول إلى الى السيدات بالقرى المختلف ولأول مرة تكون ميسرات المجلس القومى للمرأة وكيلات مصرفيات بالقرى.

وأشارت إلى إطلاق مصر المشروع القومي للتنمية الأسرة المصرية ويهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام والارتقاء بخصائص السكان بالإضافة إلى مبادرة الصحة الرئاسية "100 مليون صحة / صحة المرأة المصرية" التى وصلت لاكثر من ٢٣ مليون سيدة بالكشف عن سرطان الثدي والأمراض غير المعدية مما أدي إلي إنخفاض بنسبة 50% في السيدات التي يدخلن في المراحل الثالثة والرابعة من سرطان الثدي.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن العنف السيبراني والعنف الناتج عن التكنولوجيا يشكل تحديًا عالميًا ملحًا و حاجزًا مقلقًا ضد قيادة المرأة ومشاركتها في عمليات صنع القرار موضحة أنه مع استمرار كسر المرأة للقيود وتركها بصمات في السياسة والحياة العامة فقد تواجه المرأة موجة جديدة من الهجمات المُصممة لتقويض تقدمها.

وأشادت بالتعاون القائم بين المجلس والإتحاد الأوربي في مصر من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج لتمكين المرأة المصرية.

وعبر ديفيد ماكليستر عن سعادته بلقاء الدكتورة مايا مرسي خلال زيارته القصيرة لمصر والتعرف على جهود الدولة المصرية في ملف تمكين المرأة موضحا أن هذا الملف من بين أهم الملفات التي يعمل عليها برلمان الاتحاد الأوروبي.

وأكد على أهمية مواجهة العنف السيبراني الذي سوف يشكل رد فعل سلبي أمام رغبة المرأة في الوصول الى مواقع صنع القرار والمشاركة في الحياه العامة حول العالم.