نشاط رياح وموعد الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد، عن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة من الثلاثاء 11 يوليو حتى الأحد 16 يوليو.
وأوضحت الهيئة، أنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.
الثلاثاء 11 يوليو
نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.
الأربعاء 12 يوليو
نشاط رياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.
واعتبارًا من الخميس 13 يوليو، ترتفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا.
الخميس 13 يوليو والجمعة 14 يوليو
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
السبت 15يوليو والأحد 16 يوليو
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
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