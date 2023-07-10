بعد إغلاق حديقة الحيوانات للتطوير.. "الزراعة" تكشف خطتها للحفاظ على الحيوانات

كتب- أحمد مسعد:

بدأت أعمال تطوير حديقة الحيوان بالجيزة، بعد تسليمها من قبل وزارة الزراعة تمهيدًا للتطوير على مدار 18 شهرًا.

وقال مسؤول بحديقة الحيوان بالجيزة، إن الحيوانات سوف يتم ترحيل بيوتها خلال أعمال التطوير وأبرزها الزرافة والغزال، مشيرًا إلى أن الحيوانات ذات الطابع الحساس لا يمكن ابقائها بجوار الجرافات والحفارات التي ستعمل بجوارها.

وأوضح المصدر، لمصراوي، أن الأطباء البيطريين المتواجدين فى الحديقة سوف يستمرون فى أداء عملهم، مؤكدًا على توفير أماكن بديلة وآمنة للحيوانات حيث سيتم عزل البعض عن أعمال الحفر والتركيب.

وتابع : "لدينا خطة طوارئ مرتبطة بـ القردة والنسانيس والشمبانزي حيث يتم عزلهم بالمبيت خلال أعمال التطوير، وأثناء التوقف يتم إعادتهم مرة أخرى للاقفاص الجديدة مع تناولهم وجبة ومداعبتهم للحفاظ على الحالة الصحية والنفسية للحيوانات".

وأشار إلى أن الدببة وسبع البحر من أكثر صعوبة في النقل الداخلي وسيكونون في المرحلة الثانية التي تبدأ عملها بعد 7 أشهر؛ لأن وقف المياه والتبريد في المبيت سوف يؤثر على حالتهم الصحية وهو ما تم مناقشته مع التحالف المنفذ.

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