الأرصاد تعلن موعد أول موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لموجه شديدة الحرارة بداية من يوم الخميس المقبل.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه بداية من يوم الخميس سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا.

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.