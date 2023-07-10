خالد البلشي: البابا تواضروس لم يتقدم بطلب للالتحاق بنقابة الصحفيين
كتب- إسلام لطفي:
نفى الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، ما تردَّد بشأن تلقي مجلس النقابة طلبًا من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للالتحاق بنقابة الصحفيين بجدول المنتسبين.
وروج البعض أن البابا تواضروس، قدم طلبًا لمجلس نقابة الصحفيين، للالتحاق بجدل المنتسبين بصفته مسئولًا عن تحرير مجلة الكرازة، التي تصدر رسميًّا عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
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