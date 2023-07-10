وزير السياحة يكشف أكثر الجنسيات زيارة لمصر في النصف الأول من 2023

(مصراوي):

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن الأرقام والإحصائيات تشير إلى أن النصف الأول من عام 2023 شهد تنوعًا كبيرًا من جنسيات السائحين الذين زاروا مصر خلال تلك الفترة.



وكشف الوزير عن أن "الألمان" هم الأكثر زيارة لمصر خلال النصف الأول من عام 2023 يليها الجنسيات الأمريكية والبريطانية والإسبانية والإيطالية، وغيرها من الجنسيات، مؤكدًا على أن الأرقام التي تحققت "قياسية" لم تتحقق من قبل.



جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها مجلس الأعمال الكندي المصري بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي تحت عنوان "مستقبل السياحة في مصر.. الفرص والتحديات".



أضاف عيسى خلال كلمته، أن أداء أول ٦ أشهر من العام متميز وتاريخي، حيث تحقق أكثر من 7 ملايين سائح، موجهًا الشكر والتهنئة للقطاع الخاص، مؤكدًا على دوره في تحقيق هذه الأرقام والمعدلات.



استكمل بقوله صناعة السياحة في العالم مازالت أقل من عام 2019 قبل جائحة كورونا، لكن في المقابل حققت مصر نموًا متزايدًا خلال الفترة الماضية، وحصتها السوقية في ازدياد بالمقارنة بالسياحة العالمية.



وأشار الوزير إلى استهداف تحقيق 18 مليون سائح خلال عام 2024 مشيرًا إلى أنه تم التركيز على الميزات التنافسية التي تملكها مصر وأبرزها سياحة الشواطىء وسياحة العائلات، وسياحة الغوص، والسياحة الثقافية.