بحضور فنانين ونواب.. "القومي لحقوق الإنسان" يكرم الأعمال الدرامية بمتحف الحضارة
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تصوير- هاني رجب:
ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان، حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2023 بالمتحف القومي للحضارة.
وحضر الحفل المستشار محمد شيرين فهمي والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب محمد عبدالعزيز والوزير محمد العرابي والنائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة والفنانين سميرة أحمد وجمال سليمان وجمال عبدالناصر والفنانة عايدة رياض والفنان دياب والإعلامى معتز الدمرداش.
ويشهد الحفل، تكريم أصحاب الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان، بعد أن تم تقييم مسلسلات رمضان لهذا العام بواسطة لجنة متخصصة من النقاد والمخرجين والإعلاميين تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس.
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