بالصور.. الأعلى للثقافة يحتفي بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو

ذكرى نياحته اليوم.. من هو البابا كيرلس الأول عمود الدين؟

كتب- محمد شاكر

تصوير - هاني رجب

انطلقت منذ قليل، احتفالية المجلس الأعلى للثقافة، بذكرى مرور ١٠ سنوات على ثورة ٣٠ يونيو، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

بدأت الاحتفالية بكلمة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ثم كلمة للدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، أعقب ذلك عرض لفيلم تسجيلي قصير بعنوان "ثورة يونيو بناء وطن".

ومن المقرر أن تقام فعاليات غدا الثلاثاء، في الخامسة مساءً، بندوة "الإعلام وثورة تصحيح المسار"، والتي يشارك فيها الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والدكتور جمال الشاعر رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور أشرف جلال رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ويديرها النائب الدكتور نادر مصطفى الكاتب الصحفي وكيل لجنة الثقافة والإعلام.

يعقبها في السابعة مساءً، إقامة الندوة الرابعة "ثورة يونيو وحروب السوشيال ميديا"، ويديرها: الدكتور محمد خليف استشاري الثقافة الرقمية ونائب مقرر لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة، بمشاركة المهندس زياد عبد التواب خبير التحول الرقمي رئيس لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة، والكاتب الصحفي سامح فايز الباحث في الشؤون السياسية، والمهندس محمد عزام استشاري التحول الرقمي عضو لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة.

أما فعاليات الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣، فتبدأ بالخامسة مساءً، بإقامة الندوة الخامسة "ثورة يونيو والسياسة الخارجية .. تحديات وإنجازات"، بمشاركة الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، والدكتور أحمد يوسف أحمد الخبير بالعلاقات الدولية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والسفير عزت سعد مدير المجلس المصري للشؤون الدولية مساعد وزير الخارجية السابق، والدكتور محمد أحمد مرسي أستاذ العلوم السياسية بمعهد 6 أكتوبر ونائب مقرر لجنة العلوم السياسية بالمجلس، ويديرها الدكتور حسين حسني الإعلامي وأستاذ الصحافة بجامعة 6 أكتوبر وعضو لجنة الشباب بالمجلس.

وتختتم فعاليات برنامج الاحتفاء بذكرى الثورة، في السابعة مساءً، بالندوة السادسة "الثورة .. المرأة حامية الهوية"، وتُشارك فيها السفيرة مشيرة خطاب الدبلوماسية الكبيرة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وزيرة الأسرة والسكان الأسبق، والدكتورة منى الحديدي أستاذة علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة حلوان رئيس لجنة الشباب بالمجلس، والدكتورة رانيا يحيى الأستاذة بأكاديمية الفنون وعضو المجلس القومي للمرأة ولجنة الشباب بالمجلس، وتديرها الإعلامية سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء ومجلة الكواكب.