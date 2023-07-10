رئيس القطاع الديني يلتقي منسقي إعلام مديريات الأوقاف
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
عقد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، اليوم، اجتماعًا مع المجموعة الأولى من المنسقين الإعلاميين بالمديريات الإقليمية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
حضر الاجتماع، الدكتور محمد الشحات أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي، لاختيار منسق إعلامي في كل مديرية من بين العاملين بالأوقاف يكون حلقة صلة بين المديرية والمكتب الإعلامي، بحسب بيان لوزارة الأوقاف.
وأكد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني أن الإعلام والمواد الإعلامية تستطيع تغيير أفكار المجتمع وعاداته، فما من مادة إعلامية إلا ومن ورائها هدف أو قيمة تحاول غرسها في المجتمع، وأن هناك فرقًا بين الخطاب الإعلامي المباشر في المسجد وبين الإعلام الجديد الذي تطغى فيه الصورة على الكلمة، مؤكدًا أن الدعوة في مصر الآن في عصرها الذهبي.
وأكد رئيس القطاع الديني أن هناك جوائز أسبوعية تشجيعية للمتميزين من المنسقين الإعلاميين بالمديريات الإقليمية لأفضل صورة وأفضل فيديو من أنشطة المديرية.
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