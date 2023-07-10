تكريمًا له.. دار مناسبات ومزار لمقتنيات الشيخ الشعراوي بمدينة ميت غمر - صور

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت أسرة الشيخ محمد متولي الشعراوي، إطلاق إسم إمام الدعاة على دار مناسبات بمسقط رأسه بمدينة "ميت غمر" بمحافظة الدقهلية.

وتضم دار المناسبات، مزار لإمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي، تخليدًا لذكراه، وتقديرًا وتكريمًا من محافظة الدقهلية تحت إشراف اللواء أيمن مختار، للشيخ الشعراوي، الذي أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات.

وتعرضت دار مناسبات مدينة ميت غمر، للإهمال لمدة 30 عاما، قبل أن يتم تطويرها مؤخرا، وإطلاق اسم الشيخ محمد متولي الشعراوي عليها.



وتم الانتهاء من أعمال تطوير قاعة مناسبات إمام الدعاة، وتم دهان الواجهات الخارجية ودهان وتركيب الألوميتال والرخام واستكمال العمل قاعة العزاء الخاصة بالسيدات"، وتغيير شبكة الكهرباء، وتركيب أبواب وشبابيك جديدة، ورفع كفاءة دورات المياه.



ومن المقرر أن يتم افتتاح الدار خلال الأيام المقبلة، بحضور اللواء أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وأسرة إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي.



وأعلنت أسرة الشيخ محمد متولي الشعراوي، خلال الفترة الماضية، مقاضاة الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، بسبب شنه هجوما على إمام الدعاة، خلال برنامجه على قناة القاهرة والناس.