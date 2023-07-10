الميتافيرس والمواد الإباحية.. رئيس "الأعلى للإعلام" يحذر من كارثة جديدة

كتب- إسلام لطفي:

كشف الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن شركات التكنولوجيا الكبرى حول العالم دخلت في سباق محموم من أجل إنشاء عوالم افتراضية غامرة "ميتافيرس"، التي يمكن من خلالها أن يتعرّض الأطفال والشباب لمواد إباحية وعنصرية.

وقال: نحن مقبلون على كارثة جديدة على جناح السعادة المزيفة في ظل تحول كثير من مواقع الإنترنت نحو استخدام والتعامل مع الميتافيرس، خاصة في ظل غياب قواعد واضحة لتنظيم هذا العالم المسلي والشيق، ليصبح ما يمثله من مخاطر أكبر بكثير من منافعه.

وأضاف: مارك زوكربيرج، المدير التنفيذي لشركة "ميتا" صرح بأنه سيكون الفرد في "ميتا فيرس" قادرًا على فعل أي شيء تقريبًا يمكن تخيّله، الالتقاء مع الأصدقاء والعائلة والعمل والتعلّم واللّعب والتسوّق والابتكار، بالإضافة إلى تجارب جديدة تمامًا لا تتناسب حقًا مع طريقة تفكيرنا عن أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف اليوم، وأن ما يتم ممارسته على الإنترنت اليوم سيصبح في السنوات المقبلة نكتة سخيفة لأن المقبل مذهل.

وتابع: هذا الواقع الافتراضي الجديد الذي يزعم "مارك"، أنه واقعًا بديلًا للواقع الحسي، يخل بالعلاقات الاجتماعية، كما سيكون لمشروع "ميتا فيرس" تداعيات تربوية خطيرة.

واستطرد: الثورات الصناعية الأربع السابقة كانت ثورات تمهيدية للثورة الصناعية الخامسة لكن كان التركيز الأساسي على أن تحل الألة محل الإنسان، أما الثورة الصناعية الخامسة فتعتمد على تطوير الإنسان البشري نفسه وتعتبره محور التطور التكنولوجي، عبر طريقين رئيسيين: الأول من خلال منحه سيطرة أكثر على الآلات بأن يتحكم في أجهزة إنترنت الأشياء والأجهزة ذاتية التشغيل فقط من خلال التفكير، والثاني من خلال منح الإنسان حرية أكثر للحركة في بيئته الصناعية الجديدة، لذا فهي تعتبر مزيجا بين ذكاء الإنسان والآلة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة العادلي، بشأن الدور التوعوي لمؤسسات الدولة الإعلامية والثقافية بمخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية، بحضور الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والنائبة هند رشاد والنائب نادر مصطفي وكيلي اللجنة، وأعضاء اللجنة.