رئيسة "الإعلام" بالبرلمان تطالب بوضع استراتيجية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت

كتب- إسلام لطفي:

أكدت الدكتورة درية شرف الدين، رئيسة لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أهمية مناقشة الدور التوعوي لمؤسسات الدولة الإعلامية والثقافية بمخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية، مضيفة أن الإعلام يلعب دورًا أساسيًا وكبيرًا في تنفيذ هذه الاستراتيجية لأنه هو المسئول عن مخاطبة الرأي العام.

وأشارت إلى أنه يجب توحيد الجهود لحماية الطفل المصري من مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية، لافتة إلى أهمية أن يكون هناك ترابط وتنسيق ما بين الإعلام والثقافة والتعليم في هذا الملف، والخروج باستراتيجية قابلة للتنفيذه لحماية الطفل المصري من هذه المخاطر.

وشددت على ضرورة تشكيل لجنة فرعية من بعض أعضاء اللجنة ومشاركة ممثلي عدد من الجهات المعنية للنظر ومراجعة وضع استراتيجية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت في ظل وجود بيانات وأحصائيات رقمية واقعية على أن يتم مراعاة وضع ضوابط قانونية لبعض القيم التي تبثها المنصات الإلكترونية، ودراسة اقتراح تدريس مادة الذكاء الاصطناعي بالمدارس وأن تتضمنها برامج التليفزيون التعليمية.

وأكدت توزيع تكليفات محددة لكل جهة معنية حسب اختصاصها وتقديم مقترحاتها بشأن مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية وأوجه معالجتها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة العادلي، بشأن الدور التوعوي لمؤسسات الدولة الإعلامية والثقافية بمخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية، بحضور الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام وصالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والنائبة هند رشاد والنائب نادر مصطفي وكيلي اللجنة، وأعضاء اللجنة.