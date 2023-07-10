مش عايزين مؤتمرات لتقديم مساعدات.. برلماني يرفض مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قائلًا: "مش عايزين مؤتمرات من وقت لآخر بخصوص تقديم المساعدات".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقال داود: نحتاج منظومة متكاملة لمواجهة الفقر في هذا البلد، وإنهاء المشكلات الحقيقية، والعمل على انتقال الفقراء من تحت الفقر إلى سوق العمل.

وتابع النائب: أهدرنا إمكانات الشباب، ومن وقت لآخر نقوم بتنظيم مؤتمرات لتقديم المساعدات، نحن في حاجة إلى إنهاء الفقر وتوفير فرص العمل.

ورد النائب طارق رضوان، مقدم مشروع القانون، مؤكدًا أن عمل التحالف ليس فقط مؤتمرات، بينما هناك العديد من المبادرات والفعاليات خلال الفترة الماضية.

وقال داود: هناك أكثر من 250 ألف متطوع يعملون في مختلف محافظات الجمهورية.. 37 مليونًا تم عمل دراسة حالة لهم وتصنيفهم للحالات المستلزمة لتغطية احتياجاتهم.