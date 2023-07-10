مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، المقدم من النائب طارق رضوان، من حيث المبدأ.

وبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي، عن مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي.

واستعرض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأشار القصبي، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.

من جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع القانون جاء متوافقا مع الدستور والقانون، مشيرا إلى الاتفاق بين الحكومة واللجنة على التشريع الجديد.

وقال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن الهدف من التشريع توفير مظلة ضامنة وحاضنة للعمل الأهلي في مصر، لاسيما بعد نجاح التحالف والذي يعمل به نحو 30 كيانا.

وأوضح النائب، أن التحالف قام بالعديد من المبادرات التي استفاد منها ما يقرب من 5 ملايين مواطن، فضلا عن و25 مليون مواطن تلقوا خدمات طبية، وكذلك توزيع 36 مليون كرتونة خلال شهر رمضان.

وأشار طارق رضوان، إلى أن التحالف قام بتنفيذ العديد من المبادرات، بينها دعم المشروعات الصغيرة، فضلا عن توفير 39500 فرصة للعمل للشباب في المشروعات الحديثة.

وأكد النائب طارق رضوان، أن وضع التحالف الوطني في إطار تشريعي ينظم العمل أمر في منتهى الأهمية.​