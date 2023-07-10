وكيل "حقوق إنسان النواب": التحالف الوطني للعمل الأهلي يعزز دور الدعم المجتمعي

كتب- نشأت علي:

قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المقدم من النائب طارق رضوان، يمثل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار تعظيم وتعزيز دور الدعم المجتمعي، وتعظيم دور العمل الأهلي في البلاد.

جاء ذلك خلال كلمة أبو العلا بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأضاف أبو العلا أن مشروع القانون يمثل نقطة رائدة، للاستفادة من جهود العمل الأهلي بشكل أفضل، معلنًا موافقته عليه، وموجهًا الشكر إلى النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على فكرة مشروع القانون، الذي يوفر الإطار اللازم للاستفادة من العمل الأهلي.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أهمية العمل الأهلي؛ لا سيما أن فكرة التكافل هي سمة أساسية من سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ، داعيًا إلى توسيع المشاركة في ذلك التحالف؛ لتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات والمشروعات التنموية.

وأضاف أبو العلا أن التكافل والعمل الأهلي هما ذراع أساسية بالدولة والمجتمع تخفف بدورها عن كاهل الأسرة.