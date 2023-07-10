منشط جنسي وتخفض الوزن.. طبيب شهير يكشف فوائد فاكهة صيفية

كتب- إسلام لطفي:

عدَّد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق واستشاري أمراض القلب، فوائد فاكهة المانجو، بقوله "أخبار سارة لعشاق المانجا".

وذكر خلال منشور له على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنها تمنع السرطان وتمنع الجلطات وتخفض الوزن وتعالج عسر الهضم وتمنع الجفاف وتقلل الكولسترول وتقوي المناعة وغنية بمضادات الأكسدة.

وأضاف: تقوي النظر وتقوي التركيز والذاكرة ومنشط جنسي كمان واللي عندهم السكر واللي عندهم أملاح وكلوا واشربوا ولا تسرفوا والعويس إبداع مصري الذي يخفف علينا ثقل ظل الصيف.. خفة ظل المانجا.

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