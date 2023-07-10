كيف تتخلص من آلام القولون؟.. الصحة تقدم نصائح مهمة

كتب- أحمد جمعة:

قدمت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح للتخلص من آلام القولون.

وقالت الوزارة في منشور توعوي، الاثنين، إن تلك النصائح تشمل:

* الابتعاد بشكل تام عن الأطعمة المقلية

* الابتعاد بشكل تام عن الأطعمة المصنعة

* الابتعاد بشكل تام عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين

وتعتبر آلام القولون من الاضطرابات الشائعة التي تصيب المعدة والأمعاء.

وتحتاج متلازمة القولون المتهيج لعلاج طويل المدى، حيث إنها حالة مرَضية مزمنة.

الأعراض

تتباين أعراض متلازمة القولون المتهيج من شخص لآخر، ولكنها تستمر عادةً لفترة طويلة. وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا ما يلي:

* ألم البطن أو تقلصات أو انتفاخ متعلق بالتبرّز

* تغيرات في شكل التبرّز

* تغيرات في عدد مرات التبرّز

* وهناك أعراض أخرى غالبًا ما تكون ذات صلة، وتشمل الإحساس بالتبرُّز غير الكامل أو تزايد الغازات أو وجود مخاط في البراز.

* متى تزور الطبيب؟

إذا شعرت بتغيرات أو أعراض أخرى للإصابة بمتلازمة القولون المتهيج، فبادر باستشارة الطبيب، فقد يشير ذلك إلى حالة مَرَضية أكثر خطورة، كسرطان القولون مثلاً.

وتشمل الأعراض الأشد خطورة ما يلي:

* نقص الوزن

* الإسهال ليلاً

* نزيف المستقيم

* فقر الدم الناتج عن نقص الحديد

* القيء مجهول السبب

* ألم لا يخف بعد إخراج الريح أو التبرز