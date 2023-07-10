مشكلات قائمة منذ ٣٠ عامًا.. وزير الري يتابع تطوير واحة سيوة بالتعاون مع الهيئة الهندسية

كتب- مصراوي:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا اليوم الإثنين، من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية؛ لمتابعة أعمال التطوير الجارية بواحة سيوة.

وقال سويلم إن أعمال التطوير الحالية تهدف إلى وضع حلول جذرية لمشكلات قائمة منذ ٣٠ عاماً؛ تتمثل في مشكلة زيادة الملوحة بمياه "خزان الحجر الجيري المتشقق"؛ نتيجة الحفر العشوائي للآبار، والذي يُعتبر الخزان الرئيسي لإنتاج مياه الري بالواحة، وأيضًا لحل مشكلة زيادة كميات مياه الصرف الزراعي والتي أدت إلى ارتفاع منسوب المياه الأرضية بالأراضي الزراعية بالواحة؛ وهو الأمر الذي أثر سلبًا على هذه الأراضي .

وأضاف وزير الري أن الوزارة بدأت في تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من جسور للبرك وآبار وعيون طبيعية؛ حيث يتم حفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتي كانت تسحب المياه من الخزان الجوفي السطحي بشكل جائر، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوة لتقليل الأضرار الناتجة عن ارتفاع مناسيب المياه خلال السنوات الماضية، والتي أثرت سلبًا على بعض الأراضي الزراعية والمباني والمنشآت السياحية الواقعة على البحيرة، وتجرى أعمال حفر قناة مفتوحة بطول ٣٣.٧٠ كيلومتر؛ لنقل مياه الصرف الزراعي ببعض المصارف المؤدية إلى بركة سيوة إلى منخفض عين الجنبي شرقي الواحة، ويجري إنشاء محطة رفع أنطفير لنقل مياه الصرف الزراعي من مصارف أنطفير وسيوة الغربي وملول من خلال قناة بطول ٥.٧٠ كيلومتر؛ تصل إلى القناة المفتوحة .

وأوضح سويلم أن أعمال التطوير تحظى باهتمام القيادة السياسية، وتتكامل فيها مجهودات مؤسسات الدولة المعنية (وزارة الموارد المائية والري- الهيئة الهندسية للقوات المسلحة- كلية الهندسة بجامعة القاهرة) وأهالي الواحة لتطوير المنظومة المائية بطرق مستدامة تراعي كل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحقق الاستقرار لأهالي الواحة مع استدامة موارد الواحة المائية للأجيال المقبلة .

وأضاف وزير الري أن هذه المجهودات من شأنها استعادة الواحة لتوازنها البيئي، وتحقيق التوازن بين معدلات سحب المياه والمناسيب الآمنة لبرك الصرف الزراعي بالواحة، وما من شأنه بدء استرداد الواحة لعافيتها بعد تحسن حالة الأراضي الزراعية التي تدهورت خلال السنوات الماضية .