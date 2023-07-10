برعاية وزير الزراعة.. تفاصيل تفقد وفد "الفاو" أنشطة مركز بحوث الصحراء بجنوب سيناء

كتب- أحمد مسعد:

تفقد وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، اليوم الإثنين، محطة بحوث جنوب سيناء برأس سدر التابعة لمركز بحوث الصحراء.

يأتي ذلك في إطار التنسيق لتنفيذ مشروع تحسين سبل العيش المستدام لأهالي جنوب سيناء؛ حيث قام وفد من منظمة الفاو برئاسة الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الفاو بجمهورية مصر العربية، وكل من دكتور محمد يعقوب نائب ممثل المنظمة، ودكتور أشرف الصادق مستشار بالمنظمة، بالاطلاع على الأنشطة البحثية بالمحطة، ونظم تحلية المياه والزراعات العلفية، وكذلك أنشطة الإنتاج الحيواني؛ الإبل والهجن والأغنام واستخدام البدائل العلفية لتغذية الحيوانات لمواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف.

وقال الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن تلك الزيارة تأتي برعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ حيث يدعم التشاركية مع الجهات الدولية المختلفة، للنهوض بالخطط التنموية الزراعية ومشاهدة المشكلات وطرق التغلب عليها على أرض الواقع.

وأضاف زغلول أن زيارة محطة بحوث جنوب سيناء تأتي للاستفادة من الإمكانات المادية والعلمية بالمحطة لتنفيذ أنشطة وفعاليات مشروع تحسين سبل العيش المستدام لأهالي جنوب سيناء.

وأفاد د.إيهاب زغلول رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، أن هذه الزيارة هي باكورة التعاون بين مركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو؛ لتنفيذ العديد من المشروعات على أرض جنوب سيناء.

ونوه د.أحمد الحاوي، أستاذ فسيولوجيا الحيوان، بأن المشروع سيتم تنفيذه من خلال إنشاء مدارس حقلية في ثلاث قرى؛ في مدن رأس سدر، الطور، نويبع. وستهدف هذه المدارس إلى تحسين الممارسات الزراعية المحلية وتعزيز الإنتاجية الزراعية في تلك المناطق، مضيفًا أنه سيتم العمل مع المزارعين والمجتمعات المحلية لتوفير التدريب والإرشاد اللازم لتحسين الزراعة واستخدام التقنيات المتقدمة والمستدامة مع توفير الدعم الفني والمعرفي للمزارعين لتحديث وتطوير ممارساتهم الزراعية وتعزيز إنتاجيتهم.