التفاصيل الكاملة لمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب



كتب- محمد شاكر:

تستعد مكتبة الإسكندرية لإطلاق الدورة الثامنة عشرة من معرضها الدولي للكتاب، وذلك يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو الجاري، ويستمر حتى 26 يوليو، وتقام هذه الدورة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب.

وصرح مدير مكتبة الإسكندرية، بأن المعرض يضم هذا العام 70 دار نشر مصرية وعربية، ويقام على هامشه برنامجًا ثقافيًا متكاملًا، يشمل مجموعة كبيرة من الفعاليات التي تتجاوز المئة فعالية، وتتنوع بين ندوات، ومحاضرات، وورش العمل، ومؤتمرات. كما تتنوع في محاورها بين: الشباب، المرأة، والطفل، والإعلام، والتاريخ والتراث، والشعر، والأدب، والكتابة بكل فنونها، والتكنولوجيا، والفنون، والتنمية البشرية.

ويناقش المعرض مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة المحلية والدولية مثل تطوير التعليم، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وقضايا المرأة والدراما. كما يقدم البرنامج الثقافي مجموعة مهمة من ورش العمل الخاصة بتعليم الكتابة الهيروغليفية، والخط العربي، وورشة الترجمة الإبداعية والكتابة الأكاديمية، كما يقدم أيضًا ورش لإنتاج الأفلام الوثائقية، وورش أخرى للكتابة الإبداعية بكل فروعها. ويستضيف المعرض هذا العام مجموعة كبيرة ومتميزة من الأدباء والفنانين والإعلامين والشعراء، غيرهم.



وأكد مدير مكتبة الإسكندرية أن المكتبة حريصة على تواجد مبدعي الإسكندرية في برنامجها الثقافي بشكل مكثف، كما يقدم البرنامج الثقافي للمعرض مجموعة من الندوات التفاعلية تحت عنوان "للإبداع السكندري وجوه كثيرة"، يستضيف فيها كبار المثقفين السكندريين.



تنطلق فعاليات البرنامج الثقافي يوم الخميس الموافق 13 يوليو الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بندوة افتتاحية للمعرض، والحديث عن مسيرة الشاعر المصري الكبير أحمد عبد المعطي حجازي. كما يضم النشاط الثقافي للمعرض مجموعة من أبرز الأدباء والمثقفين في العالم العربي، منهم الدكتور علي الدين هلال، محمد سلماوي، الموسيقار هاني شنودة، الدكتور أشرف زكي، إبراهيم عبد المجيد، الدكتور محمد المهدي، الدكتور نظير عياد، والدكتور محمد المحرصاوي، القمص اثناسيوس جورج، الدكتورة لطيفة سالم، الدكتور محمد عفيفي وسلوى بكر، المستشار بهاء المري، الإعلامية نشوى الحوفي، وغيرهم.



كما يستضيف البرنامج الثقافي مجموعة من أبرز الروائيين المصريين، ومنهم المستشار أشرف العشماوي، ضحى عاصي، سعيد سالم، مصطفى نصر، أحمد عبد المجيد، منير عتيبة، زينب عفيفي، وليد علاء الدين، إبراهيم أحمد عيسى، رامي رأفت.



ويقدم البرنامج الثقافي مجموعة مهمة من الأمسيات الشعرية التي يديرها الشعراء جابر بسيوني، والدكتور محمد مخيمر، ومحمد عبد الله حمودة، وهناء الكومي، وعمرو الشيخ وأماني محفوظ. كما يستضيف البرنامج مجموعة من الشعراء؛ منهم: وديع سعادة، فتحي عبد السميع، عاطف عبد العزيز، حسن طلب، عبد العزيز جويدة، ومن الإسكندرية أحمد فضل شبلول والشاعر الدكتور فوزي خضر.



ويولي البرنامج الثقافي للمعرض جزءًا خاصًا للتاريخ والتراث، حيث يستضيف الدكتورة سمية بهي الدين، والدكتور شريف شعبان، والدكتور عباس أبو غزالة، والكاتب مصطفى عبيد، والكاتب أيمن عثمان والكاتب وليد فكري، الكاتب محمد سيد ريان، والباحث سامح الزهار، وسهير عبد الحميد، طاهر عبد الرحمن، ميسون صقر، الباحث محمد شوقي، الدكتور محمد شحاتة العمدة، والدكتورة دعاء محفوظ والدكتور حامد محمد حامد، حسن حافظ، عبد العظيم فهمي، وعبد الرحمن الطويل.



ويستضيف المعرض مجموعة من الأنشطة الخاصة بالشباب والصحة النفسية، حيث يقدم الدكتور عماد رشاد ندوة حول التعافي من الإدمان. كما يقدم البرنامج ندوة عن استراتيجيات التفكير ومعالجات المعلومات للدكتورة رباب الششتاوي. وتقدم الدكتورة انجي ياقوت ندوة عن مهارات القيادة، كما يقدم طوني جورج ندوة عن تحقيق الذات.



كما أولى المعرض هذا العام برنامجًا كبيرًا خاصًا بالذكاء الاصطناعي، فيقدم المهندس محمد حنفي يومًا عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التسويق والإعلام الرقمي، ويستضيف المعرض حلقة نقاشية هامة حول الذكاء الاصطناعي وجوانبه ويحاضر فيها الدكتور محمود حجازي، والدكتور حسين أمين، والدكتور محمد زهران، والدكتورة مها بالي، والدكتورة سلمى الغيطاني، ويدير النقاش أحمد عصمت.



كما يستضيف المعرض صناع مسلسل رشيد: الفنان محمد ممدوح، ومي ممدوح، والدكتور راجح داود، وحسن أبو جبل، ويدير النقاش الدكتور صفاء الليثي. كما يستضيف المعرض الفنان فتحي عبد الوهاب في لقاء مفتوح مع الجمهور ويدير اللقاء محمد عبدالرحمن.