بعد استبعادها في 2004.. كيف تعود مصر لعضوية الاتحاد الدولي لحديقة الحيوان؟

كشف الدكتور محمد رجائي، مدير حدائق الحيوان بوزارة الزراعة، عن غلق حديقتي الحيوان والأورمان لتنفيذ أعمال التطوير بهما لمدة عام ونصف بعد رؤية مطورهما ضرورة الإغلاق نظراً للأعمال الضخمة التي ستشهدها عمليات تطوير البنية التحتية المتهالكة، إذ يُعد ذلك هو التطوير الأول لهما منذ إنشائهما.

وأوضح رجائي، عن الرغبة في العودة مجدداً للاتحاد الدولي لحدائق الحيوان، بعد استبعاد مصر من عضويته عام 2004 نتيجة عدم مواكبة المعايير، لافتاً إلى أن ذلك سيكون عن طريق التطوير الشامل للحديقة بعد الحصول على موافقة من الإتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان، وتضمن التطوير للمعايير الدولية اللازم اتباعها، إذ سيتم الاستعانة بأكبر الخبراء في تطوير الحدائق التراثية من خلال التعاقد مع شركة الإنتاج الحربي للمشروعات القومية الهندسية الكبري التي استعانت بالخبير الأجنبي "أكبر مصمم لحدائق لحيوان بالعالم وله بصمة فة في حديقة لندن".

وأضاف أنه جري عملية تطوير حديقة الحيوان على مدار شهرين قبل غلق حديقتي الحيوان والأورمان من خلال لجنة شُكلت من خبراء وزارة الزراعة والجامعات وخبراء دوليين من مكاتب استشارية كبري، موضحاً أنه سيتم الحفاظ على الهوية التراثية والحضارية والأشجار المعمرة وزيادة المساحات الخاصة بها واستخدام كافة أنواع الحيوانات.

وأشار إلى أن الحيوانات ستظل في أماكنها خلال عمليات التطوير إذ سيقدم إليهم كافة الرعاية الغذائية والطبية حتي الانتهاء من بناء أماكنهم الجديدة، وأن أسعار التذاكر لن تظل كما هي بقيمة « 5 جنيهات » بعد عمليات التطوير بل ستترواح بين 25 إلى 30 جنيهاً، بعد ارتفاع مصاريف الحديقة سنوياً من 12 مليون جنيهاً إلى 17 مليون جنيهاً.